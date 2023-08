Scava una buca in spiaggia ma viene travolto dalla sabbia: bimbo salvato dai bagnanti

Paura nel tardo pomeriggio di ieri su una spiaggia della Versilia dove un bambino è rimasto intrappolato in una buca che aveva scavato nella sabbia. A riportare la notizia è il quotidiano Il Tirreno. Intorno alle 18 è stato lanciato l'allarme per la scomparsa del piccolo, di età fra i cinque e i sei anni, dalla spiaggia di uno stabilimento balneare di Viareggio.

Attivati immediatamente i soccorsi sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma una volta sul posto i bagnanti, che intanto si erano mobilitati, avevano già avvistato il bambino tirandolo fuori dalla buca. Secondo quanto riportato dal quotidiano il piccolo, dopo aver realizzato la fossa con la paletta, ci sarebbe entrato dentro ma la sabbia che si era accumulata intorno allo scavo gli sarebbe crollata addosso.

Scorto dalle persone che si trovavano in spiaggia, è stato liberato dal primo intervento dei bagnanti per poi essere trasportato in codice giallo al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Versilia.