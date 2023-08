"Sempre Callas" alla Collegiata di Sant'Andrea

Un appuntamento da non perdere. Un appuntamento che vede protagonista la grande musica. Sabato 5 agosto 2023, alle 21.30, il Chiostro della Collegiata di sant'Andrea ospiterà l'ultimo concerto estivo del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli: si intitola "Sempre Callas" e vedrà esibirsi il quartetto d'archi dell'Orquestra Clássica do Centro, in arrivo dal Portogallo.

Un evento dunque di respiro internazionale, nel cuore del centro storico della città, a ingresso gratuito, che proporrà le arie di Bellini, Verdi, Puccini e Mascagni in omaggio a Maria Callas, celebre soprano della quale ricorrono i cento anni dalla nascita. A dare voce al repertorio proposto, la soprano Donatella De Luca accompagnata al pianoforte da Massimo Salotti e dal quartetto d’archi portoghese dell’Orquestra Clássica do Centro.

L'Orquestra Clássica do Centro, fondata nel 2001, proviene da Coimbra (Portogallo): nel corso degli anni ha avuto come solisti e direttori personalità di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale. Di formazione orchestrale classica, si presenta anche in formazioni cameristiche (trio, quartetto e quintetto), fornendo un'ampia gamma di programmi e repertori. Organizza concorsi, convegni o festival, oltre a pubblicare cd, libri e cataloghi. Come associazione, è inoltre responsabile della gestione culturale del Pavilhão Centro de a Coimbra, che è anche sua sede. Promuovere la cultura musicale, potenziare l'aspetto pedagogico e conferire curiosità all'ascolto e alla fruizione della musica classica sono stati e continueranno a essere gli obiettivi di questo progetto.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria, 16 – Empoli) allo 0571 711122 o inviando una mail a csmfb@centrobusoni.org

Artisti

Quartetto dell'Orquestra Clássica do Centro

Soprano: Donatella De Luca

Pianoforte: Massimo Salotti

Violini: Pedro Carvalho, Ana Carvalho

Viola: Cristovão Andrade

Violoncello: António Ferreira

Programma

Verdi - Preludio Atto (da La Traviata)

Mascagni - Voi lo sapete o mamma (da Cavalleria Rusticana)

Verdi - Pace, pace, mio Dio (da La Forza del Destino)

Verdi - Preludio Atto III (da La Traviata)

Puccini - Vissi d’arte (da Tosca)

Catalani - Ebben ne andro’ lontano (da La Wally)

Puccini - Un bel di vedremo (da Madama Butterfly)

Bellini - Casta diva (da Norma)

Puccini - Oh mio babbino (da Gianni Schicchi)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa