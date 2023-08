Seviziò l'anziana che accudiva fino a causarne la morte, condannata

Seviziò l'anziana che accudiva e ne causò il decesso. Una badante 49enne di origini albanesi è stata condannata dalla corte di assise di appello di Firenze. In primo grado la donna era stata assolta. La sentenza è della scorsa settimana, infligge una pena di 3 anni e 4 mesi per la morte della 82enne Maria Pia Marcheschi. Quest'ultima ha perso la vita nel 2018 a causa delle lesioni e dei maltrattamenti subiti dalla badante.

Il pm aveva chiesto 12 anni di condanna per il reato di morte in conseguenza di altro reato (i maltrattamenti). Dalle ricostruzioni emerge una serie di umiliazioni e offese culminate nel picchiare l'anziana e nel farla mangiare 'a forza' spingendole nella bocca il cibo. La morte arrivò nell'agosto del 2018 quando l'anziana venne portata al pronto soccorso con traumi alla testa ed ecchimosi in tutto il corpo. L'emorragia cerebrale che le venne diagnosticata la condusse alla morte il 13 agosto.