Tradizioni storiche a Pisa, nel fine settimana le celebrazioni della Battaglia della Meloria e del Die San Sisto

La Battaglia della Meloria, combattuta il 6 agosto 1284 dalle flotte di Genova e Pisa, rappresenta un evento storico che segnò l’epoca delle Repubbliche Marinare. A distanza di 739 anni da quel giorno infausto per i pisani, l’anniversario viene ricordato con due giornate intense di celebrazioni.

Venerdì 4 agosto si terrà la trasferta a Genova a Campo Pisano per “ricordare i compatrioti fatti prigionieri”. La cerimonia, promossa e organizzata da un cartello di associazioni pisane, vedrà la partecipazione di una delegazione guidata dal Sindaco di Pisa Michele Conti, che patrocina l’iniziativa, accolte nella piazzetta genovese dal Sindaco di Genova Marco Bucci. Il programma prevede una semplice cerimonia alle 18 con i saluti istituzionali, la deposizione di una corona d’alloro, la preghiera e la benedizione. A seguire la prolusione della professoressa dell’Università di Pisa Maria Luisa Ceccarelli Lemut. Dopo la cerimonia è prevista la visita al Centro Storico di Genova. Parteciperanno all’iniziativa anche le rappresentanze della Compagnia Balestrieri di Pisa e i Balestrieri di Porta San Marco.

Il giorno dopo, sabato 5 agosto alle 10, un corteo di barche al seguito della motovedetta della Capitaneria di Porto, salperà dal Porto di Marina di Pisa verso le Secche della Meloria, dove si svolgerà una breve e semplice cerimonia di omaggio ai caduti con lancio finale di corona in mare. Sulla barca della Capitaneria di Porto saliranno il Sindaco Michele Conti e le Autorità Civili e Militari, mentre un corteo di barche seguirà la motovedetta.

Le due iniziative si svolgono grazie alla sinergia tra vari soggetti: il Comune di Pisa, il Comune di Genova, la Capitaneria di Porto di Livorno, Porto di Pisa, Croce Rossa Italiana e i sodalizi Associazione Il Mosaico, Accademia dei Disuniti, Associazione Marinai d’Italia, Archeo Club Pisa, Amici di Pisa e Lega Navale Pisa.

Infine domenica 6 agosto si svolgeranno nel pomeriggio le celebrazioni del “Die di Santo Sisto”, in memoria del papa e martire pisano, a cura dell’associazione degli Amici di Pisa, con il patrocinio del Comune. La Messa celebrata da don Francesco Barsotti nella chiesa di San Sisto in Cortevecchia con la deposizione di una corona sulla lapide che ricorda gli eventi del “6 agosto” nei secoli e con l’omaggio floreale al busto, preceduta dal corteo storico che parte dal palazzo comunale.

«Il 6 agosto è l'anniversario della battaglia della Meloria - dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini - ma a me piace ricordare che questa data celebra anche grandi vittorie ed epiche imprese della Repubblica marinara e ricorre numerose volte negli annali tra l’inizio dell’XI secolo e la fine del XIII. Secoli gloriosi per la nostra città, momenti che hanno fatto grande Pisa nella storia: la vittoria di Palermo il 6 agosto 1063, come anche la partenza per l'impresa delle Baleari il 6 agosto 1114. Numerose vittorie contro i Saraceni si sono consumate proprio il 6 agosto. Intorno alla festa di San Sisto vogliamo che sempre più i Pisani riconoscano un’occasione per guardare con il dovuto orgoglio alla nostra storia. Per questo abbiamo deciso di inserire il Die San Sisto nel calendario delle date da celebrare con l’allestimento a festa dei palazzi comunali. Inoltre, domenica la rappresentanza cittadina si recherà da Palazzo Gambacorti in chiesa con un piccolo ma significativo corteo di rievocazione storica, costituita da una delegazione delle Antiche Repubbliche Marinare, una delle Parti del Gioco del Ponte e della Nobile Magistratura del Santa Maria».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa