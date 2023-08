Via Chiantigiana a misura di pedoni, inaugurata nuova passerella di Grassina

Via Chiantigiana sempre più a misura di pedoni. È stata inaugurata stamani alla presenza del sindaco Francesco Casini, dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti e dei tecnici comunali la nuova passerella pedonale collocata lungo il torrente Grassina, nel cuore della frazione. Un percorso con finiture in acciaio corten, lungo circa 17 metri e largo 1,60 accessibile anche alle persone con disabilità, che da oggi consentirà ai pedoni di evitare la Sr 222 attraversando il corso d’acqua, in un punto finora sprovvisto di marciapiedi.

Il 16 giugno scorso la struttura, prefabbricata in stabilimento, era stata installata sulle spallette del ponte grazie a due grandi gru dalla ditta incaricata dei lavori, la Rosi Leopoldo. A seguire, il percorso è stato consolidato e pavimentato. Per realizzarlo il Comune ha investito circa 130mila euro. Nelle prossime settimane, saranno completati alcuni lavori di rifinitura.

“Dopo le passerelle di Bubè e del ponte della rampa, si chiude un nuovo intervento per proteggere la viabilità pedonale in un punto particolarmente critico della Chiantigiana”, hanno commentato il sindaco Casini e l’assessore Pignotti.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa