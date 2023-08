Prende a pugni la ex compagna, arrestato a Bagno a Ripoli

Un 54enne peruviano è stato arrestato per aver aggredito la ex compagna, causandole un trauma facciale e svariate contusioni, in seguito alla fine della loro relazione. Il primo agosto i carabinieri di Bagno a Ripoli sono in casa della malcapitata, che era stata presa a pugni in faccia e sul busto. Nell'abitazione c'erano oggetti a terra distrutti e chiazze di sangue. L'uomo era stato arrestato per lesioni personali aggravate da motivi abietti e futili ed è stato trasferitonel carcere di Sollicciano per l'interrogatorio prima dell'udienza di convalida. Già la sera prima l'uomo aveva tentato di bloccare la ex in auto, in una zona boschiva, per baciarla contro la sua volontà, salvo poi fermarsi.