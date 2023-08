A Bagno a Ripoli parte lo spazzamento stradale notturno

La prossima settimana entra nel vivo il nuovo piano di spazzamento stradale combinato nel Comune di Bagno a Ripoli. Confermando quanto già annunciato la scorsa settimana, si ricorda che ogni martedì e mercoledì dalla mezzanotte alle 6 del mattino, in 63 strade del capoluogo, ma anche dell’Antella, Grassina, Ponte a Niccheri e Ponte a Ema, sarà attivo il nuovo servizio di spazzamento notturno. Inoltre, a partire dall’8 settembre al via anche i turni diurni, di cui sarà fornita in seguito puntuale comunicazione.

Sarà, quindi, importante prestare attenzione ai nuovi cartelli stradali che riportano le disposizioni di divieto di sosta per pulizia strade, prendere visione degli orari indicati, collaborare attraverso lo spostamento delle auto e permettere al gestore di igiene urbana di effettuare il servizio e garantire il decoro e la pulizia delle strade interessate, ferma restando una certa soglia di tolleranza alla luce del periodo di rodaggio del nuovo servizio.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa