Donati dice no a un bis, a Colle il centrosinistra trova un nuovo candidato

Non ci sarà un bis per Alessandro Donati come sindaco di Colle di Val d'Elsa. Il sindaco uscente ha deciso di non ricandidarsi, spiegando di essere non disponibile ai dirigenti locali della propra maggioranza. Ma in vista del 2024 il Pd assieme alle altre liste Sinistra per Colle e Colle in Comune ha trovato un nuovo candidato. Si tratta di Riccardo Vannetti, manager del settore del lusso e della moda. Come riporta la stampa locale, è stata indetta una conferenza per presentare il nuovo candidato, che comincerà a mostrarsi a eventi pubblici già a partire da settembre. Nel 2019 Colle Val d'Elsa andò al ballottaggio con Alessandro Donati che raggiunse il 38,78% e la candidata di centrodestra Angela Bargi con il 22,97%. Due settimane dopo Donati vince con il 60,08%. Si giungeva da una situazione di 5 anni di governo civico con Paolo Canocchi e la lista Su per Colle.