Asportate oltre 150 piante senza autorizzazione: multato un fiorentino

I carabinieri della Stazione forestale di Firenze hanno svolto diversi accertamenti nel Comune di Firenze, in via di Careggi, su presunte irregolarità edilizie in ambito rurale. L’azione è stata effettuata con la collaborazione degli Uffici Tecnici del Comune.

Al sopralluogo presenziava anche il proprietario dei terreni che è stato informato del tipo di accertamento che sarebbe stato svolto.

I carabinieri forestali hanno constatato che l’area oggetto di controllo è vincolata paesaggisticamente ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004 e ss. mm. ii.) con specifico Decreto Ministeriale con “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone” e, oltretutto, considerata A.N.P.I.L - Area Naturale Protetta di Interesse Locale.

Dalle verifiche condotte è emerso che erano state asportate 153 piante a portamento arboreo senza autorizzazione, riscontro effettuato con l’Ufficio abbattimenti alberature private del Comune di Firenze.

Per le irregolarità riscontrate in applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004 e ss. mm. ii.) il proprietario è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Inoltre in applicazione del Regolamento Comunale sul patrimonio arboreo gli è stata comminata anche una sanzione amministrativa di 160 euro.