Cordone (Lega): "Al lavoro per le elezioni a Fucecchio e la riconferma di Ceccardi in Europa"

Marco Cordone (Segretario Comunale della Lega a Fucecchio e Vicesegretario Provinciale di Firenze), fa il punto della situazione dell'attività del Carroccio prima della pausa Agostana.

"Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione del Direttivo comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier, con lo scopo di fare un bilancio dell'attività ad un anno dal Congresso locale del Carroccio, svoltosi nel luglio dello scorso anno 2022, per tracciare gli obiettivi futuri in vista delle elezioni amministrative dell'anno prossimo e per l' assegnazione di alcuni incarichi.

Il Segretario comunale, Marco Cordone che è anche Vicesegretario provinciale di Firenze, ha nominato Stefano Cartocci, Vicesegretario comunale, Eduardo Lambiase, Collaboratore Organizzativo, Andrea Frino, Consigliere Delegato sui temi dell'Ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, Manuel Auseretti Delegato per lo sport e Marco Vinicio Bonaccorsi che si occuperà di problematiche varie del territorio".

Cordone ha poi dichiarato:"La Lega a Fucecchio è in salute e grazie all'impegno di tutto il Direttivo, il numero degli iscritti nel corrente anno è notevolmente aumentato, fino a rendere la nostra Sezione una delle più forti in assoluto di tutta la Provincia Metropolitana di Firenze e anche oltre. Guardiamo con fiducia alle Comunali di Fucecchio dell'anno prossimo, dove la Lega dovrà essere protagonista, forte dell'impegno costante e non occasionale sul territorio e in Consiglio comunale, conscia che a Fucecchio ci sia bisogno di una svolta.

Ci impegneremo forte anche sul versante delle elezioni europee, sostenendo lealmente e con determinazione, la riconferma dell'Europarlamentare Susanna Ceccardi perché Fucecchio e tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa e del Comprensorio del Cuoio devono essere rappresentanti da una Parlamentare giovane e preparata come Susanna che tra l'altro, a molto a cuore i bandi europei come opportunità di finanziamento per il territorio; le elezioni europee sono importantissime e non vanno assolutamente sottovalutate".

Chiosa Marco Cordone: "Chiaramente, la tutela dell' Ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, saranno al primo punto del nostro programma elettorale, come sempre è stato. Rimandando questo argomento ad un prossimo approfondimento, mi voglio soffermare sullo Sport e sulle sue infrastrutture. Dando una forte valenza sociale allo Sport, nell' ultimo consiglio comunale dello scorso 31 luglio, la Lega Salvini Premier, sui tre punti all'ordine del giorno che hanno caratterizzato la manovra di bilancio di metà anno, utile a garantire risorse per 2 milioni di euro e gli equilibri di bilancio, si è astenuta, considerato che esprimente un voto di astensione, avrebbe favorito soprattutto il rifacimento dell'impianto di atletica leggera e dei suoi spogliatoi presso lo Stadio Filippo Corsini, visto il grande movimento atletico che gira intorno a questo importante impianto ( ricordo il nostro approfondito sopralluogo dell' anno scorso). Lo Sport oltre a favorire la salute dei cittadini, ha una grossa valenza sociale per le persone di tutte le età che lo praticano, soprattutto per i giovani, allontanandoli dalle grinfie degli spacciatori, come purtroppo accade da tempo, nelle zone collinari delle Cerbaie. Inoltre, avremo un occhio di riguardo per i cosiddetti impianti minori, strutture importantissime per lo sviluppo ed il mantenimento in vita dello sport amatoriale".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa