Dal Mali a Livorno, talento del calcio arriva alla Fiorentina: "Continua così, inseguendo il tuo sogno"

Era la fine di dicembre e un giovanissimo di 15 anni toccava il suolo di un nuovo Paese, l'Italia, dopo aver affrontato come molti la traversata in mare. Originario del Mali sbarcò al porto di Livorno, dopo essere stato tratto in salvo dalla nave di Emergency al largo della Libia. Da allora sono passati sette mesi e adesso, dopo aver dimostrato in così poco tempo il suo talento sul campo da gioco, il sogno del giovane sembra avverarsi.

È una storia di sport e di un futuro tutto da scrivere quella che arriva dalla città labronica. Il protagonista è Bassidy Sanogo, originario del Mali, che nel 2022 ha lasciato da solo il suo paese riuscendo ad arrivare dopo un lungo viaggio proprio in Toscana. Accolto in una casa famiglia a Livorno e seguito da una tutor, il giovane appassionato di calcio ha iniziato ad allenarsi al Centro Sportivo Livorno 9, fino al tesseramento dello scorso maggio. Già dal suo esordio, in una partita del campionato Allievi, il 15enne si era fatto notare nel ruolo di centrocampista offensivo, segnando un gol. Così come in un torneo in Sardegna, dove si era aggiudicato il titolo di capocannoniere con tre reti. Impresa, che aveva attirato l'attenzione di alcuni club, tra cui la Fiorentina.

Ed ecco che infatti per Bassidy Sanogo si sta per aprire un nuovo capitolo, proprio nel club viola dove sono in corso di definizione i passaggi per il tesseramento. Ad annunciarlo è il Livorno 9, che lo ha visto crescere in questi mesi e ha messo in luce il talento del giovane: "Dal Mali al Livorno 9, dal Livorno 9 alla Acf Fiorentina" scrivono dalla società tramite facebook, postando una foto del calciatore in divisa. "Continua così Bassidy, a volare inseguendo il tuo sogno".