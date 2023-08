EnigmaMu6ei, il gioco dell'estate con le opere d'arte di Empoli

A ogni stagione la sua rubrica, con un obiettivo comune: raccontare i musei e i loro capolavori, dunque accendere i riflettori sulla cultura anche attraverso il gioco, così da dialogare con un pubblico di ogni età con un 'linguaggio' che mette al centro storia dell'arte e divertimento. Così, se nel febbraio scorso, è stato il tempo di‘FantaSanreMusei - Un'opera d'arte, una canzone sanremese’, rubrica settimanale sulla scia del FantaSanremo divenuta sfida a suon di opere d'arte 'testimonial' di componimenti presentati nelle varie edizioni del Festival di Sanremo, stavolta sui canali social dei musei empolesi si fa largo l'enigmistica.

Proprio così, il sistema museale empolese è pronto a tenere compagnia anche sotto l'ombrellone a tutti coloro che vorranno mettersi in gioco cercando di risolvere i 'misteri' culturali proposti sul canale Instagram EmpoliMusei.

La rubrica, pensata per raggiungere appassionati e curiosi anche in vacanza aprendo una finestra 'a distanza' sulle eccellenze culturali della città, si chiama "EnigmaMu6ei - Giochi ed enigmi per un'estate all'insegna dei musei di Empoli". Dietro a ogni enigma si nasconderanno curiosità o comunque approfondimenti dedicati alle opere delle collezioni presenti nei musei empolesi. Il primo enigma sarà disponibile online domenica 6 agosto 2023. Per trovare la risposta, coloro che decideranno di partecipare avranno alcuni giorni di tempo: la soluzione verrà infatti pubblicata soltanto la domenica successiva, contestualmente al lancio del nuovo enigma.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa