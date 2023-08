Feste, sagre, film: l'estate empolese prosegue

L’estate empolese prosegue la sua ‘corsa’. Tanti sono ancora gli eventi da non perdere in centro, nelle frazioni, nei grandi parchi urbani. Divertimento, tanta musica, gusto e cultura sotto le stelle. Dalle letture e immagini sulle opere della Pinacoteca, passando per i grandi concerti del Beat Festival, arrivando alle sagre paesane

Lunedì 7 agosto alle 21.15 via agli appuntamenti del Cinema sotto le stelle, a ingresso gratuito: al circolo Arci Monterappoli si terrà la proiezione di "Caruso Pascoski (Di padre Polacco)", omaggio a Francesco Nuti. Martedì 8 agosto alle 21.15 nel chiostro della Collegiata di Sant’Andrea, spazio a una serata tra proiezioni e letture a cura di Silvano Salvadori e Andrea Giuntini: “Immagini e parole: riflessioni su alcune opere della Pinacoteca. Le letture sono tratte da testi letterari italiani e stranieri, da apocrifi e agiografie varie, le proiezioni dinamiche consentiranno anche accostamenti ad opere d’arte moderne. Una presentazione adatta a giovani e adulti. Per informazioni, www.circoloartifigurativee.it.

BEAT FESTIVAL SI COMINCIA – Motori accesi, tutto è pronto. Attesi centinaia e centinaia di beaters al parco di Serravalle. Sta per arrivare il “Beat festival”, dal 24 agosto al 2 settembre, con la sua musica, il gusto inconfondibile dello street food accompagnato da birre di produzione artigianale. I nomi: ci sarà Gabri Ponte Live (24 agosto), seguirà Villabanks, Elea A e altri (25 agosto), il 26 agosto saliranno sul palco The Struts, per lasciare spazio ai Santi Francesi e Matteucci e Cassandra (27 agosto), il 31 agosto gli Omini. A settembre (1 e 2) riflettori sui Teenage Dream Party e chiuderà Franz Ferdinand. L’inizio dei concerti è alle 21, per informazioni su biglietti e costi, www.beatfestival.net.

FESTE e SAGRE - Fra gli appuntamenti in programma la “Sagra del bombolone", in programma dal 18 agosto al 3 settembre, in località Casenuove, organizzata dal Circolo Arci. Stand gastronomici dedicati al famoso bombolone e intrattenimento. A settembre, dall’8 all’11, riflettori accessi sul borgo antico di Pontorme con “Pontorme in festa”: serate culturali e spettacoli all’interno del bellissimo giardino dentro le mura e da non perdere la rievocazione storica de “Il volo del becco” (9 settembre). Spazio anche alla “Sagra dell’anatra muta” a Marcignana, dall’8 al 24 settembre, ogni venerdì sabato e domenica, cena con specialità locali a basa di anatra. Per informazioni contattare il numero telefonico 0571 581071. Un’altra festa immancabile è quella di “Cascine in festa” (9 settembre). Una tavolata all’aperto lungo la via de Sanctis per la festa del quartiere. Prenotazioni al numero 333 2585528.

Questi sono soltanto alcuni degli eventi dell’estate empolese in agosto e settembre. Per avere maggiori dettagli è consigliabile consultare e scaricare la guida completa al link: http://bitly.ws/IEi8.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa