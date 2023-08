Gara d'appalto servizi Uffizi, flash mob a Firenze

Flash mob a Firenze, al loggiato degli Uffizi, con i lavoratori di Opera, attuale gestore presso Uffizi, Palazzo Pitti, Polo museale regionale toscano e Opificio Pietre Dure. Al centro del dibattito nella manifestazione di oggi (venerdì 4 agosto) c'è la gara d'appalto dei servizi delle Gallerie degli Uffizi, fortemente contestata dai manifestanti perché ritenuta pericolosa per occupazione e diritti di 200 addetti. I partecipanti hanno portato una enorme lettera simbolica indirizzata al direttore degli Uffizi Eike Schmidt e al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e, attraverso delle casse, è stata suonata la sigla del programma televisivo 'C'è posta per te'.

"Riteniamo inaccettabile che si apra alla possibilità di una riduzione dei posti di lavoro e di una forte diminuzione dei nostri salari - si legge nella lettera -. Ci sembra ancor più surreale che questo accada nel settore del turismo culturale nella città di Firenze, alla Galleria degli Uffizi in primis. Oggi chiediamo a Schmidt, Sangiuliano e alle aziende partecipanti al bando di gara di sottoscrivere un documento in cui si chiede appunto il mantenimento dei livelli occupazionali, contrattuali e retributivi in essere".