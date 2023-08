I piccoli pazienti del Bambin Gesù per 6 mesi in nave per sensibilizzare sul cancro

Prosegue la navigazione del progetto “Campagna di Solidarietà 2023” a bordo di Nave Italia, l’iniziativa di Fondazione “Tender To Nave Italia” in collaborazione con Poste Italiane che prevede sei mesi di navigazione.

Il veliero con a bordo i pazienti del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, nell’ambito del progetto “A gonfie vele contro il cancro e con il sostegno di Poste Italiane - che conferma la sua attenzione ai progetti di solidarietà e utilità sociale su tutto il territorio - è salpato da Civitavecchia con destinazione Livorno.

In totale a bordo di Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo, saliranno altre 23 tra associazioni ed enti no profit provenienti da tutta Italia (una dal Sud Africa), per sperimentare come il metodo Nave Italia influisca positivamente sul benessere di chi vive una condizione di disagio o disabilità.

Oltre a Civitavecchia e Livorno il progetto, che dal 2007 ha già percorso 40 mila miglia, toccherà La Spezia, Genova, Savona, Olbia e Cagliari per promuovere la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.