Incidente tra auto e moto nelle campagne di Gambassi, interviene Pegaso

Incidente questa sera a Gambassi Terme, in via Santa Maria a Chianni. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate lungo la strada immersa tra le campagne di Gambassi. Alle 18.45 circa sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, con un'ambulanza e un'automedica, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi e l'elisoccorso Pegaso.

A riportare le conseguenze più rilevanti nello scontro è stato il centauro. Da quanto si apprende quest'ultimo, un giovane di 19 anni, non sarebbe stato soccorso in gravi condizioni. Preso in carico da Pegaso, è stato trasportato in codice giallo al Cto dell'ospedale Careggi di Firenze. La dinamica dell'incidente è al vaglio della municipale dell'Unione dei Comuni.