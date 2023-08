Investimenti per strade e decoro a Borgo grazie all'avanzo di bilancio

Con l’avanzo di amministrazione del Bilancio 2022, il Comune di Borgo San Lorenzo, nel consiglio comunale del 31 luglio, ha deciso di destinare alcune risorse per strade e decoro. 300mila euro sono già stati destinati all’asfaltatura delle strade, mentre sul fronte spesa corrente sono stati rifinanziati tanti settori: dalla scuola, alla cultura, allo sport, al turismo, alle manutenzioni e alle strade.

“Abbiamo destinato 35.000 Euro agli asili nido – afferma l’Assessora al bilancio Carlotta Tai –, 25.000 all’educativa scolastica, 48.000 alle manifestazioni culturali (tra cui l’impostante prossima stagione teatrale), circa 40.000 Euro allo sport, oltre 10.000 per iniziative turistiche e di promozione del nostro territorio e, non ultime, importanti risorse da destinare alla manutenzione ordinaria 35.000 Euro; mentre per la segnaletica verticale e orizzontale ne abbiamo destinate 30.000”.

La restante parte delle risorse sarà destinata a investimenti di manutenzione straordinaria su strade di frazione. Altri investimenti riguardano la dotazione strumentale del cantiere comunale al quale sono stati destinati circa 25000 euro

“Il fabbisogno su strade e decoro è enorme – conclude l’Assessora –, ma con queste decisioni riusciremo a dare alcune risposte che i cittadini chiedono da tempo, senza dimenticare gli impegni su sport, sociale e cultura, che sono il motore della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa