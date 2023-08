Multiutility Toscana, incontro pubblico al circolo di Marcignana

Martedì 8 agosto ore 21:30 presso il circolo ARCI di Marcignana si terrà un'incontro pubblico di informazione sul progetto Multiutility Toscana, quotazione in borsa e finanziarizzazione dei servizi acqua, rifiuti ed energia, organizzato dal comitato cittadino Trasparenza per Empoli.

Parleremo con Varis Rossi del perché la quotazione in borsa sia la scelta sbagliata e di come poter valere tutti assieme sulle future politiche di sviluppo e gestione dei beni comuni primari, per evitare la loro privatizzazione.

Nell'occasione sarà possibile firmare per la richiesta di referendum abrogativo sulla multiutility per il comune di Empoli.

Con l'occasione ricordiamo dove poter firmare:

Dal lunedì al sabato presso l’URP del Comune di Empoli in via Giuseppe del Papa 57 dalle ore 8 alle 13

Tutti i sabati in Piazza della Vittoria dalle ore 9 alle 12:30

Tutti i giovedì al mercato via delle olimpiadi angolo via Pentathlon (dietro la curva ospiti) dalle ore 9 alle 12:30

Per maggiori informazioni e aggiornamenti potete fare riferimento alla pagina ufficiale sul nostro sito https://www.trasparenzaperempoli.it/

Trasparenza per Empoli