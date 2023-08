Nuova strada Serravalle-Pontorme, sarà intitolata a Mario Assirelli

E' stata inaugurata, con un mese di anticipo rispetto alla fine dei lavori, la nuova strada da 2 milioni di euro che collega la ss67 dalla zona industriale di Pontorme fino al parco di Serravalle a Empoli. 900 metri di nuovo collegamento con un semaforo in via Pontorme e una rotatoria in via di Cortenuova, per evitare il traffico nelle due frazioni anche durante eventi con intenso movimento di mezzi come il mercato settimanale e soprattutto le partite allo stadio Castellani dell'Empoli Fc.

Il taglio del nastro ha visto la giunta guidata dal sindaco Brenda Barnini assieme al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il senatore Dario Parrini, il consigliere regionale Enrico Sostegni e molti cittadini.

"Nel 2019 io e il mio vice Fabio Barsottini, con delega ai lavori pubblici - ha commentato Barnini - ci siamo guardati e in pochi instanti abbiamo deciso che non era il caso di aspettare che qualcuno facesse questa strada e che questo traguardo doveva essere raggiunto entro la fine del mandato. Dopo 20 anni di mancata realizzazione perché mancavano investimenti dei privati, ci siamo assunti questa responsabilità, perché il costo delle mancate decisioni è incalcolabile e se potessimo vederlo ci lascerebbe di stucco". Il commento è in merito al vecchio progetto di rifacimento dello stadio Castellani, che avrebbe dovuto portare una nuova pista d'atletica a fruizione degli studenti delle scuole empolesi e appunto questa strada. Entrambe le opere sono state poi prese in carico dall'amministrazione con il naufragare dell'ipotesi guidata dalla squadra di calcio. L'Empoli poi ha ripresentato quest'anno un nuovo progetto con altri partner, tra cui Computer Gross, e Barnini spera di poter avviare la riqualificazione entro la fine del mandato "perché l'Empoli e la città di Empoli se lo meritano".

Barnini ha annunciato che la strada verrà intitolata a Mario Assirelli, "il sindaco senza se e senza ma, scomparso nel 2008. A lui sarebbe piaciuta questa strada per il legame che ha con Empoli città del lavoro".

Il sindaco ha poi ricordato i numerosi investimenti pubblici e privati per la parte Est della città: "Dal nuovo supermercato Unicoop con il negozio Decathlon, passando per la nuova scuola di Pontorme, oltre al rifacimento della Rsa Chiarugi e il ponte sull'Orme. In 5 anni, per la viabilità, sono state realizzate tre rotonde lungo la statale". In più si somma anche il rifacimento del nido Il Melograno a Cortenuova.

Il presidente Antonio Mazzeo ha precisato: "A Empoli si mantengono le promesse della campagna elettorale, a Empoli c'è un'idea di comunità che la Toscana diffusa deve seguire, dove ogni bambino che nasce nel punto più periferico della nostra regione può avere gli stessi diritti di quello che nasce a Firenze. Al momento non è così ma stiamo facendo di tutto per seguire questo progetto".

Il sindaco ha poi lanciato una frecciatina a chi criticava il consumo di suolo nella realizzazione dell'opera: "Ogni cm quadrato di suolo che utilizziamo per ampliare un posto di lavoro non è sprecato. La nostra generazione può applicare la tecnologia per trasformare i processi produttivi a basso impatto, ma non per far scomparire il lavoro. Un esempio è la vicina Sammontana, che per seguire i processi carbon neutral ha tolto la plastica dal suo prodotto più venduto, il Barattolino".

La dirigente dei lavori pubblici Roberta Scardigli è intervenuta nel merito della strada: "Abbiamo realizzatao anche una pista ciclabile su uno dei due lati della strada per permettere a chi lavora a Pontorme di poterci arrivare in sicurezza, la stessa pista verrà utilizzata per giungere alla nuova scuola di Pontorme. Sulle critiche per il semaforo lungo via Pontorme, abbiamo studiato e capito che era la decisione migliore. Il semaforo darà sempre il verde alla strada principale, e il rosso solo quando ci sono auto ferme nella strada secondaria, in via Pontorme".

L'inaugurazione è terminata con un brindisi al Green Bar al parco di Serravalle.

Elia Billero