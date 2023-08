Rinviata apertura di un nido a Fiesole per verifiche strutturali

A Borgunto, vicino Fiesole, è stata rinviata l'apertura dell'asilo nido. Sono in corso verifiche strutturali, potrebbe essere dichiarato inagibile. A renderlo noto è Anna Ravoni, sindaca fiesolana.

"Attualmente sono in corso delle verifiche strutturali sull'edificio dell'asilo nido di Fiesole - spiega in una nota -. Nonostante non siano ancora terminati i controlli, le prime indicazioni suggeriscono che l'edificio potrebbe essere dichiarato inagibile".

L'apertura, prevista per il 4 settembre, è stata rinviata in attesa della conclusione dei controlli. "Una scelta di prudenza e responsabilità - osserva Ravoni - perché siamo ben consapevoli che stiamo parlando di un servizio fondamentale per molti cittadini. Proprio per questo ci stiamo impegnando per ridurre al minimo il disagio e, allo stesso tempo, per garantire la più assoluta sicurezza e tranquillità ai piccoli utenti e al personale educativo. Ci siamo mossi per cercare, con la massima urgenza, una nuova struttura che abbia tutti i requisiti di sicurezza e qualità necessari per ospitare il nostro asilo nido. Ci occorrerà un po' di tempo, purtroppo, per organizzare il trasferimento e allestire i nuovi locali. Ma i bambini e le bambine dell'asilo nido avranno presto un ambiente sicuro, confortevole e stimolante a loro disposizione"