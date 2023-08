Sciolto il Consiglio di Quartiere 1

Il Consiglio di Quartiere 1 è sciolto. Lo prevede un’ordinanza del sindaco. Lo scioglimento anticipato avviene per effetto dell’atto di dimissioni del presidente Sguanci, così come da Statuto del Comune. “Ringrazio a nome del sindaco e dell’amministrazione il Consiglio di Quartiere, le commissioni, i gruppi politici, i consiglieri tutti, per il lavoro svolto in questi anni. Una grande attenzione che non è mai mancata nei confronti del territorio e un importante impegno istituzionale a servizio della città” dice la vicesindaca Alessia Bettini.

Le dimissioni di Sguanci, consigliere regionale di Italia Viva, seguono il suo abbandono del partito fondato da Matteo Renzi per aderire a Forza Italia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa