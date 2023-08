Sfalcio erba in ritardo a Montespertoli, il comune trova una soluzione

"Sullo sfalcio dell’erba sui cigli stradali abbiamo sbagliato". Così inizia un post pubblicato su facebook del sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, in merito agli sfalci a bordo strada sul territorio. "Abbiamo detto che alibi non devono mai essercene ed è giusto riconoscere gli errori fatti e cercare di correggerli".

Il sindaco afferma che sul servizio "abbiamo sempre avuto dei problemi", ma anche con un mese di attività dedicate quasi esclusivamente al taglio dell'erba "non siamo oltre la metà del lavoro da fare e siamo in ritardo. Questo - prosegue Mugnaini - implica anche che rimaniamo indietro sulla manutenzione delle strade bianche perché le persone che devono fare questo lavoro sono praticamente le stesse che sfalciano i cigli e quindi il problema si amplifica. Dobbiamo quindi prendere atto che sfalciare 200km di strade comunali con le sole forze dei dipendenti del comune e con un solo trattore impiega troppo tempo e questo non offre un buon servizio al paese sia in termini di sicurezza che in termini di accoglienza e decoro".

Per questo, il primo cittadino di Montespertoli, annuncia che l'amministrazione comunale ha disposto oggi "che venga subito cercata una soluzione facendosi aiutare dalla ditta che già esegue per noi il taglio dell’erba su aree verdi e aree gioco in modo da velocizzare il taglio erba dei cigli e recuperare il tempo perso visto che abbiamo somme disponibili per questo lavoro.

Per il prossimo anno - conclude il sindaco Alessio Mugnaini - disporremo un servizio diverso con più mezzi e su più turni perché per la quantità di lavoro da fare serve avere un’organizzazione diversa rispetto a quella messa in campo fino ad ora e serve iniziare a fare lo sfalcio dei cigli molto prima rispetto ai tempi di quest’anno".