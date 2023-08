Sorpreso con dosi di cocaina e oltre 600 euro: nei guai un 26enne a Pisa

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto degli stupefacenti sul litorale, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino straniero.

A Marina di Pisa i militari stavano controllando nelle ore notturne un cittadino straniero ventiseienne, il quale a bordo di un'auto è stato perquisito e sorpreso in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 25 grammi e di 625 euro.

Al termine delle operazioni, il cittadino straniero è stato dichiarato in arresto, in attesa del giudizio direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Pisa, previsto per oggi.