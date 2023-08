Tir carico di biscotti prende fuoco in galleria in A1

Alle 3 di notte un tir carico di biscotti ha preso fuoco in galleria in A1, nella carreggiata direzione Sud nei pressi di Barberino del Mugello. Sul posto i vigili del fuoco di Barberino, Firenze Ovest e, per l'Emilia Romagna, le squadre da Bologna e Monghidoro. Dopo 4 ore le operazioni sono terminate. Alle 9 sono rimasti 3 km di coda per ripristino tra Badia e Firenzuola in A1 Direttissima.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze si consiglia di immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, quindi di percorrere l’A12 verso Pisa dove prendere l’A11 verso Firenze. Agli utenti che si trovano a sud di Parma o che provengono dalla A13, si consiglia di prendere l’A14 e di uscire a Cesena per immettersi sulla E45 in direzione Orte e, se diretti a Firenze di prendere la Perugia-Siena e rientrare in A1 a Valdichiana verso Firenze, mentre se si è diretti a Roma di percorrere tutta l’E45 e rientrare in A1 a Orte verso Roma.