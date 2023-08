Torna a Montaione il Festival della Musica Suonata

Giunge al quattordicesimo anno il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale. La manifestazione è divenuta ormai uno degli eventi di punta del fitto cartellone dell’Estate Montaionese. Per quest’anno, nella splendida cornice di Piazza Branchi nel cuore del centro storico di Montaione e del Borgo di Castelfalfi, quattro sere di spettacoli musicali di grande interesse culturale e di alto profilo qualitativo.

Si inizia martedì 8 agosto in Piazza Branchi con il concerto dei VINCANTO, gruppo formatosi nel 2003 con l'obiettivo di ricercare, riscoprire e riproporre la canzone popolare italiana. Ha all'attivo centinaia di concerti in Italia e all'estero e varie pubblicazioni. Per l’occasione il trio proporrà lo spettacolo ME VOGLIO FA' 'NA CASA A MMIEZZ'O MARE, un viaggio fra i canti dei popoli che abitano le sponde del mar Mediterraneo, fra Tirreno, Ionio e Adriatico. Le parole di Predrag Matvejevic e Fernand Braudel incorniciano i canti illuminandoli di nuovi significati.

Il concerto di martedì 15 agosto, sempre in piazza Branchi vedrà in scena il gruppo Talking Ties, The anti-boring jazz experience, che reinterpreta in chiave Jazz anni ‘20 i grandi classici della tradizione italiana da Fred Buscaglione e Paolo Conte a Lucio Dalla, grazie alle frizzanti capacità polistrumentistiche dei suoi musicisti, per uno spettacolo all’insegna del divertimento. Per l’occasione la band si propone nella nuovissima formazione del sestetto con tromba, trombone, sousafono, voce, batteria e percussioni, chitarra, contrabbasso, pianoforte.

Nella stessa location, il concerto di martedì 22 agosto vedrà protagonista il trio Boa Viagem che nasce dall’incontro di musicisti con radici diverse ma affini nella sensibilità e nell’amore per il Sud America e che accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso il colorato continente, assaporando il folclore e perdendosi nei ritmi di questa terra. Un viaggio in un mondo vasto e ricco musicalmente grazie alla mescolanza di varie culture e popoli. Musiche di Pascoal, Nazareth, Azevedo, Sivuca, Fattoruso, Murena, Mores, Piazzolla, Galliano.

Il Festival si concluderà martedì 29 agosto presso lo splendido Borgo di Castelfalfi con il concerto delle Quartagramma Vocal Project, quattro cantanti di diversa formazione musicale, dal blues al gospel, dal jazz al rock, si uniscono in un progetto in cui la voce è al centro di tutto. Il progetto, inizialmente a cappella, si arricchisce in seguito di effetti vocali elettronici e loop stations che accompagnano gli arrangiamenti originali.

È così possibile apprezzare i più famosi brani della musica internazionale in una chiave assolutamente nuova e inaspettata, il tutto rigorosamente live! Tutti i concerti sono ad ingresso libero con inizio alle 21:30. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il teatro Ammirato di Montaione. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Comune di Montaione