Visita al comando di Pistoia del comandante Falferi

Nella mattinata odierna, il Generale di Brigata Lorenzo Falferi, che dallo scorso 25 luglio ha assunto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, si è recato in visita alla Caserma di Viale Italia, intitolata alla memoria della Medaglia d’Argento al Valor Militare Maresciallo Maggiore Torquato Petracchi, sede del Comando Provinciale, ove è giunto proveniente da Firenze.

Nel corso della visita, l’alto Ufficiale, accolto dal Colonnello Stanislao Nacca, Comandante Provinciale di Pistoia, dal Maggiore Antonietta Petrone, Comandante della Compagnia, e dal Luogotenente C.S. Aldo Nigro, Comandante della Stazione capoluogo, ha incontrato una nutrita rappresentanza di militari in servizio sul territorio della Provincia, cui ha espresso la propria gratitudine per l’impegno profuso sinora e formulato gli auguri per un buon e proficuo lavoro, visitando a seguire l’infrastruttura.

Nella circostanza, il Gen. Falferi ha inoltre incontrato le Autorità della Provincia, recandosi dal Prefetto: Dott.ssa Licia Donatella Messina, dal Presidente del Tribunale di Pistoia: Dott. Maurizio Barbarisi, dal Procuratore della Repubblica: Dott. Tommaso Coletta e dal Sindaco di Pistoia: Dott. Alessandro Tomasi.

Conclusi i cordiali colloqui, il Comandante della Legione ha fatto ritorno in caserma ove ha tenuto rapporto a tutti gli Ufficiali della sede ed ai Comandanti delle Compagnie distaccate, illustrando la propria azione programmatica, per poi lasciare la città alla volta di Firenze.

