Agosto di controlli a Firenze, fermati tre spacciatori alle Cascine

L'estate è già giunta al mese di agosto e per molti è periodo di ferie. Ma per chi resta in città proseguono i servizi delle forze dell'ordine in materia di sicurezza che, negli ultimi 5 giorni, hanno identificato oltre 500 persone nei controlli straordinari interforze predisposti dal questore Maurizio Auriemma. Anche da lunedì scorso polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e ispettorato del lavoro hanno nuovamente lavorato gomito a gomito nei luoghi di movida, insieme agli steward ingaggiati dal comune di Firenze e sulle strade e lungo le ferrovie, con la polizia stradale e la Polfer, per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Nell'ambito dei servizi di controllo giovedì scorso al parco delle Cascine, le pattuglie della polizia in moto hanno sorpreso un uomo, cittadino gambiano di 26 anni, in possesso di oltre un etto e mezzo di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Appena i cani antidroga si sono avvicinati il 26enne avrebbe provato a dileguarsi ma gli agenti lo hanno raggiunto, scoprendo che negli slip nascondeva due panetti di droga e nelle tasche dei pantaloni alcune dosi di cocaina. Il 26enne è finito in manette con l'accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi invece il fiuto delle unità cinofile della polizia di Stato ha permesso di scovare un'altra cinquantina di grammi di hashish e marijuana nascosta tra la vegetazione del parco fiorentino. La sera precedente sempre la polizia aveva già denunciato due cittadini, marocchini di 27 e 32 anni, sorpresi in piazza della Costituzione con in tasca circa 15 grammi a testa di stupefacente, tra hashish e cocaina.