Cinema sotto le stelle a Empoli, debutto a Monterappoli con l'omaggio a Nuti

Tutto pronto per la prima data della quarta edizione della rassegna “Cinema sotto le stelle”, a cura di Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS, in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore APS. Si comincia lunedì 7 agosto 2023, alle 21.15, con ingresso gratuito: negli spazi esterni del circolo Arci di Monterappoli (via Salaiola 305) si terrà un omaggio a Francesco Nuti, ovvero la proiezione di "Caruso Pascoski (Di padre polacco). La rassegna proseguirà per tutto il mese di agosto, 'toccando' ben otto frazioni: oltre a Monterappoli, il cinema sotto le stelle sarà protagonista anche a Casenuove, Tinaia, Serravalle, Sant’Andrea, Pontorme, Pagnana e Cascine, grazie alla preziosa collaborazione dei circoli Arci che metteranno a disposizione i propri spazi all’aperto. E laddove questi mancassero, i volontari saranno pronti ad allestire le arene in piazze o giardini nelle vicinanze del proprio circolo.

Ogni iniziativa prenderà il via alle 21.15, con ingresso gratuito. Variegate le proposte pensate per accontentare tanto i più piccoli tanto gli adulti. Mercoledì 9 agosto, al Circolo Arci Casenuove (via Fratelli Cairoli), spazio a “Il Piccolo Yeti”, mentre venerdì 11 agosto, la terrazza sull’Arno (via del Piano della Tinaia, 6) ospiterà il film “Lasciarsi un giorno a Roma”. Si prosegue venerdì 18 agosto, al Circolo Arci Avis (via Guido Rossa, 1) con “Gli incredibili 2”, lunedì 21 agosto, al Circolo Arci Sant’Andrea (via Senese Romana, 409) con “Corro da te”, mercoledì 23 agosto, in piazza Marchetti nel borgo antico di Pontorme con “Il matrimonio di Rosa” e venerdì 25 agosto, nei giardini adiacenti piazza Arno, a Pagnana con il simpaticissimo “Dumbo”. L'appuntamento finale è per lunedì 28 agosto a Cascine (via De Sanctis) con “Il re leone”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa