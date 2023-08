Dina Tinagli spegne 100 candeline, gli auguri della "sua" Cascina

Cascina in festa per la sua nuova centenaria. Si chiama Dina Tinagli e, circondata dall'affetto di parenti e amici, ha celebrato il traguardo delle 100 candeline. Mente lucidissima, come racconta in una nota per i festeggiamenti il comune di Cascina, la signora Dina ha parlato con il sindaco Michelangelo Betti e con don Paolo Paoletti della storia di Cascina, ricordando benissimo gli anni della sua gioventù e le amicizie di allora.

"Poi la torta, le candeline e un dito di Champagne per festeggiare come si deve la nuova centenaria cascinese - scrivono dal comune di Cascina - Alla signora Dina giungano gli auguri di tutta la comunità".