Fermato in autostrada con 15 kg di hashish: arrestato

Fermato in autostrada, al casello di Lucca Est, in auto aveva 15 kg di hashish. Per un uomo, 44 anni marocchino, è scattato l'arresto nella tarda serata di ieri. Sul posto, intorno alle 23.30 nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio delle forze dell'ordine di Forte dei Marmi, la polizia stradale ha fermato l'auto condotta dal 44enne, dopo una manovra sospetta. In particolare il conducente, alla vista della polizia, aveva rallentato eccessivamente per non superare la pattuglia, tanto da indurre gli operatori al controllo.

Fermato, i sospetti si sono concretizzati quando nella bauliera gli agenti hanno rivenuto un borsone che conteneva 15 panetti di hashish da 1 kg ciascuno. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro mentre per l'uomo è scattato l'arresto, ed è stato condotto presso il carcere di Lucca.