Forza Italia Castelfranco: "Rifiuti abbandonati in centro, l'amministrazione intervenga"

Aurora Rossi, consigliere comunale di Forza Italia di Castelfranco di Sotto, ha segnalato il problema di abbandono di rifiuti nel centro cittadino .

"In sindaco Gabriele Toti dice sempre che abbandonare i rifiuti in campagna o nei boschi di Montefalcone è reato e chi li abbandona sono dei delinquenti. Giusto ! Anch'io condivido questo pensiero ma poi permette che si abbandonino nel centro storico. Mi riferisco al continuo abbandono dei rifiuti nel chiasso davanti piazza Ferretti che congiunge via Cavour a via Galileo, dove sono stati collocati i dipinti del pittore Puccinelli , nostro concittadino, in occasione della celebrazione dei duecento anni dalla sua nascita, tutto fu fatto in pompa magna, con tanto di ospiti, stampa e a conclusione con conferenza.

Avevo già fatto notare al sindaco e a tutti i consiglieri in un consiglio comunale, la presenza di rifiuti ingombranti abbandonati ed appoggiati ai quadri che erano stati messi lì ad abbellire il chiasso. Avevo detto anche di aver visto una signora posare mobili e cianfrusaglie varie oltre a sacchetti dei rifiuti, ma non c'è stata una risposta adeguata, allora ho telefonato personalmente ai vigili i quali li hanno fatti rimuovere, ma per poco.

I rifiuti ci sono di nuovo - prosegue Rossi -, ma purtroppo chi dovrebbe vigilare il centro storico, vi passa davanti e non se ne preoccupa. Non credo proprio che non li vedano, tanto sono evidenti e collocati nello stesso posto da gente ormai da tempo abituata a farlo. Vi sono mobili di poco valore, suppellettili varie, tavole e spazzatura comune davanti e appoggiati ai dipinti di Puccinelli.

Hanno preso il nostro chiasso per il loro magazzino oppure a quelle famiglie che abitano in via Galileo semplicemente non è stato spiegato la buona educazione e cioè che esiste la raccolta differenziata per cui la spazzatura si tiene in casa fino al giorno del ritiro e che i mobili e gli ingombranti vengono ritirati dalla Geofor, previo appuntamento e gratis, collocandoli davanti la propria casa e che è proibito ingombrare i chiassi che sono di tutti.

Ignoranti sono certamente i cittadini che non rispettano le regole - conclude Rossi - ma ancora di più sono colpevoli chi amministra questo paese che permette tutto. Mi auguro che si ponga fine a quanto ho esposto e che si trovino presto i responsabili al fine di escludere di avere un'amministrazione connivente".

Fonte: Ufficio Stampa