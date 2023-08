Fu travolto mentre era in bici, Andrea Chiti è morto dopo 4 anni

Dopo quattro anni dal terribile incidente non ce l'ha fatta Andrea Chiti, scomparso ieri prematuramente all'età di 39 anni. Sono ore di dolore nel comprensorio del cuoio dove Chiti era cresciuto, a Castelfranco di Sotto, e in Valdera specialmente a Calcinaia dove viveva con la famiglia. Era il giugno del 2019 quando Chiti, che si trovava in bici sulla Bientinese, fu travolto da un'auto guidata da un giovane risultato in seguito positivo all'alcol test.

Apparso fin da subito in condizioni gravissime, Chiti è morto ieri dopo quattro anni, circondato dall'affetto della sua famiglia che è sempre stata al suo fianco. Sposato e padre di due figli, oggi nella chiesa di Calcinaia si terrà il funerale.