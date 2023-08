Furto nella Chiesa Anglicana di Firenze, indagini in corso

Due notti fa ignoti si sono introdotti nella Chiesa Anglicana di Firenze portando via apparecchiature elettroniche. Sul furto sono in corso le indagini della polizia di Firenze. Secondo una ricostruzione i ladri sarebbero entrati nella Chiesa in via Rucellai da una porta laterale e, una volta in sacrestia, avrebbero portato via le apparecchiature il cui valore è ancora da quantificare.

La polizia sta indagando anche su un altro furto avvenuto in un ristorante fiorentino in via San Biagio a Petriolo, dove malviventi nella notte avrebbero portato via generi alimentari, liquori e anche qualche banconota. In questo caso i ladri avrebbero fatto irruzione rompendo una porta a vetri laterale del ristorante.