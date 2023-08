In auto sulla spiaggia della tartaruga marina a Capoliveri

"Individuare e sanzionare chi ha compiuto un comportamento vietato e pericoloso sulla spiaggia dell’Innamorata" si legge nel post. "Un comportamento vietato e pericoloso che ha messo ad ulteriore rischio una deposizione di uova di una specie protetta che - data la localizzazione molto vicina al mare - è già problematica.

Per questo Legambiente Arcipelago Toscano ha chiesto al Sindaco di Capoliveri, alla Capitaneria di Porto e ai Carabinieri forestali verificare la segnalazione e di comminare le giuste e dovute sanzioni, anche come deterrente perché quanto accaduto non succeda più".