Jovanotti torna in Italia dopo l'incidente a Santo Domingo

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è tornato in Italia. Il 16 luglio il cantante aveva comunicato di essere rimasto vittima di un incidente in bicicletta durante la sua vacanza a Santo Domingo; nella caduta si era procurato una frattura scomposta della clavicola e del femore in tre punti.

Jovanotti, come ha mostrato lo stesso cantante originario di Cortona con un video su Tik Tok, è atterrato nella mattinata di oggi a Forlì, intorno alle 10.30. L'artista è stato poi accompagnato al Fisiology Center di Forlì, la struttura che si occuperà della riabilitazione.