Lite alle Piagge, spari con arma soft air: denunciato 20enne

Lite a Firenze con tanto di colpi sparati da una pistola ad aria compressa Walther P99. modello soft air per cui in Italia è in libera vendita. È successo alla stazione ferroviaria delle Piagge e la lite, scoppiata per cause ancora da chiarire da parte della polizia, ha coinvolto sette italiani dai 15 anni in su. I colpi sarebbero stati sparati da un 20enne, che è stato denunciato per minacce aggravate dopo che gli agenti hanno rinvenuto la semiautomatica sotto la sella del suo scooter.

Un uomo di 56 anni nel parapiglia è caduto accidentalmente a terra ed è intervenuta un'ambulanza per prestargli le cure del caso.

L’arma soft air è stata sequestrata.