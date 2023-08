"Nel centro di Empoli sporcizia, degrado e abbandono", la denuncia della Lega

"Tira ancora forte il vento delle polemiche e dell’indignazione nel centro storico cittadino: sporcizia, criminalità, degrado e – lamentano soprattutto i residenti della zona – un forte senso di abbandono". Così inizia una nota a firma Lega Empoli. "Valigie, materassi, bottiglie e rifiuti lasciati per terra, feci umane lungo i marciapiedi o nelle strade e siringhe. Empoli e le sue vie principali tornano ad essere prese di mira dall’inciviltà che regala purtroppo, periodicamente, scene che di cartolina hanno ben poco. Stavolta nel mirino della maleducazione sono finite la centralissima porta Pisana, via Verdi, via Cavour, via Fabiani e via Cellini, poco distanti dal centro storico di Empoli".

Nella nota della Lega, la segretaria di Empoli Tiziana Bianconi e il consigliere comunale Andrea Picchielli, parlano inoltre di "persone che provano a liberarsi dei rifiuti in maniera irregolare" e che il problema non riguarderebbe solo il centro storico, ma anche le periferie e le campagne, rischiando "di creare problemi anche dal punto di vista ambientale". Un'incuria che per la Lega Empoli "sembra regnare sovrana": "Tante sono le segnalazioni dei cittadini, a cominciare dalla zona centrale della città, una delle aree più prestigiose. Erbacce e sporcizia spuntano pericolosamente dal terreno anche sui marciapiedi di via Verdi, oltre che sui resti della maestosa porta pisana, unica porta delle mura di Empoli che è arrivata ai giorni d'oggi e pezzo preziosissimo della nostra storia. E la situazione che affligge i residenti della zona sono ancora le siringhe usate e sporche in via Fabiani con la conseguente dispersione di aghi potenzialmente infetti nell’ambiente urbano nei pressi delle scuole dove piovono le segnalazioni da parte di genitori degli studenti".

"Non saranno inoltre passate inosservate agli occhi più attenti degli habitué della zona - sottolinea Tiziana Bianconi Segretario Lega di Empoli - le fioriere della pinetina in via Cavour, da tempo abbandonate, senza piante e fiori ma soltanto piene di erbacce e ormai solo ricettacolo di rami secchi e rifiuti di ogni sorta per l'inerzia dei tempi di azione della pubblica amministrazione. La nostra città è sporca e non è più il salotto-gioiello di un tempo, segnalano ancora i cittadini che chiedono un intervento massiccio da parte dell’amministrazione. Dalle zone di accesso come via Pisana fino al cuore della città sono tante le segnalazioni per l’abbandono non solo di rifiuti ingombranti (materassi e valigie) che campeggiano, "on the road" ma per le deiezioni di grandezza considerevole nelle strade vicinissime al centro. "Non ne possiamo più" dicono gli abitanti delle vie che portano da Porta Pisana al parco delle Cascine, dove un uomo, in atti contrari alla pubblica decenza e quindi sanzionabile, è stato sorpreso più volte a defecare sulle pubbliche vie del centro di Empoli".

"Sono diverse le segnalazioni con tanto di "reportage" fotografico delle feci umane lasciate incivilmente per strada. Circostanze più volte segnalate dai cittadini, spesso intimiditi da una generale situazione di pericolosità sociale e disagio che da anni – nonostante denunce, istanze, segnalazioni e richieste sottolinea il Consigliere Comunale della Lega Andrea Picchielli – non sembra trovare una definitiva risoluzione. Un centro storico eccessivamente soffocato, sotto numerosi punti di vista, da tante problematiche e che vuole far sentire il suo grido di aiuto. L’obiettivo è quello di creare un futuro migliore e più vivibile per l’intera città e la comunità locale. Una questione annosa che può essere risolta solo con una presenza maggiore della Polizia Municipale sul territorio per la sorveglianza, l’informazione, la dissuasione, al servizio del cittadino e con la possibilità di intervenire prontamente di fronte all’abbandono dei rifiuti su strade e piazze, nonché di situazioni contrarie alla pubblica decenza e convivenza civile, con un numero verde dove, chi ha necessità, possa agevolmente segnalare interventi urgenti da fare".