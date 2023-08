Omaggio ai martiri di Sant’Anna di Stazzema: camminata per portare una rosa al Sacrario

Un fiore, una rosa, per rendere omaggio ai martiri di Sant’Anna di Stazzema. Sarà deposto al Sacrario sul Col di Cava da chi vorrà partecipare all’evento “Un fiore a Sant’Anna”, domani partendo dalla piazza della chiesa dalle ore 9 alle ore 12. Sarà consegnato anche un cardo, che potrà essere piantato nel terreno lungo la mulattiera che conduce da Sant'Anna a Valdicastello, partecipando così attivamente all’opera dell’artista Gianni Moretti “Anna – Monumento all’attenzione”, dedicato ad Anna Pardini, la vittima più piccola della strage del 12 agosto 1944. Si tratta di un progetto collettivo, già attivo da alcuni anni e in continua crescita, che prevede nel tempo l’installazione di oltre 27.000 elementi dorati, a forma di cardo, attraverso cui ricordare simbolicamente i giorni che Anna Pardini avrebbe vissuto se non fosse stata barbaramente strappata alla vita a soli 20 giorni di vita.

Chi vorrà potrà arrivare al Monumento ossario anche salendo a piedi da Valdicastello: all’imbocco del sentiero, dalle 8.30 alle 9.30, gli verrà consegnata una sacchetta contenente il cardo da piantare lungo il percorso. L’iniziativa è organizzata dai “Ragazzi di Sant’Anna” e dal Parco nazionale della Pace. Sulla piazza della chiesa, a distribuire i cardi, domani, ci sarà direttamente l’artista Moretti.

Nella giornata di domenica, durante l’evento “Un fiore a Sant'Anna", verrà anche inaugurata dall’Associazione Martiri di Sant’Anna una targa a corredo della Camelia che Ann Camelia Gonzalez in Bugliani, detta Anna, ha donato al Parco Nazionale della Pace.

Intanto da giovedì, e fino al 14 agosto, si sta svolgendo a Pruno e a Sant’Anna di Stazzema il Campo della Pace 2023. Partecipano 19 giovani tedeschi e italiani tra i 17 e i 26 anni di età. Il Campo, finanziato tra gli altri dal Ministero degli affari esteri tedesco, si focalizza sulla storia del fascismo e del nazionalsocialismo e sull’eccidio perpetrato dalle SS a Sant’Anna di Stazzema. Un’esperienza straordinaria di questo progetto è l’incontro e il dibattito dei giovani con i sopravvissuti, che da sempre dedicano molto tempo agli studenti in visita al Parco nazionale della Pace. Quest’anno avranno l’occasione di parlare con Mario Marsili, Enio Mancini, e Adele Pardini. Il gruppo di ragazzi affronterà in modo creativo, riflettendoci, le sfide attuali alla democrazia e alla cultura della memoria. Inoltre, il programma prevede passeggiate storiche, fra cui una camminata su un percorso della Linea Gotica da Capezzano a Sant’Anna, laboratori e la partecipazione attiva agli eventi ufficiali di commemorazione.

Fonte: Comune di Stazzema - Ufficio Stampa