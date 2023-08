Pnrr, FdI Empolese Valdelsa: "I sindaci vogliono far dimenticare le responsabilità del Pd"

I primi cittadini dell’Empolese-Valdelsa, Barnini, Spinelli, Cucini, Torchia in primis, tutti espressione del Pd, dovrebbero fare mea culpa sulle tante occasioni perse negli anni, sulla mancanza di programmazione e visione strategica. Se poi si pensa che questo territorio esprime anche Barnini come vicesindaco metropolitano, si capisce ancor meglio che il Partito Democratico che governa da decenni è il principale responsabile delle occasioni mancate di tutti i nostri territori.

Invece di lanciare accuse infondate contro il governo, i primi cittadini dovrebbero prendere atto del fatto che i problemi di oggi sono il frutto della scelta di non averli mai affrontati. Scelta fatta dalle amministrazioni di sinistra che si sono succedute negli anni. Fare del Pnrr una bandiera politica per nascondere l’immobilismo e le colpe del loro partito, è veramente triste.

Il Pnrr, è un’occasione enorme per tutta l’Italia, e questi soldi debbono essere sfruttati razionalmente, e soprattutto per progetti che portino sviluppo. Non debbono diventare il modo per un sindaco di farsi finanziare tutto quello che non è riuscito a realizzare.

Il ministro Raffaele Fitto ha spiegato bene la logica che sta guidando il governo: è una falsità parlare di tagli e fondi andati perduti. Non ci possiamo indebitare, per opere che non sono ancora state messe in cantiere (o ancor peggio per opere che di norma fanno capo a una ordinaria amministrazione) e probabilmente non rispetterebbero i termini, visto anche il lievitare dei costi di materie prime e manodopera che, giocoforza, impongono scelte che non fanno rientrare purtroppo tutti progetti presentati. Non si può rischiare di restituire i finanziamenti, con risultati rovinosi per la collettività.

Non si può incolpare il governo degli errori dei governi precedenti. E non si può dimenticare l'assenza di iniziativa da parte della regione Toscana, quando il governo ha chiesto un confronto proprio per poter accogliere le esigenze dei territori. Capiamo che la paura di rimanere senza la poltrona di primo cittadino faccia alzare i toni, ma sulle cose serie bisognerebbe guardare solo agli interessi dei cittadini al di là della demagogia che tanto è in voga tra gli amministratori del Partito Democratico in questo esatto periodo storico.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa