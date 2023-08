Racket all'ex Astor, Lega e FdI Firenze all'attacco

Lega e Fratelli d'Italia sono intervenuti in merito alle quattro misure cautelari, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro soggetti di nazionalità peruviana tra cui lo zio materno della piccola Kataleya, la bambina di 5 anni scomparsa dal 10 giugno scorso a Firenze.

"Abbiamo appreso dalla stampa di quattro arresti in carcere per il racket degli affitti nell'ex hotel Astor Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kataleya Alvarez scomparsa dal 10 giugno, sono stati eseguiti dalla polizia di Stato in base a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda" hanno dichiarato il Capogruppo in Palazzo Vecchio e segretario provinciale Lega Federico Bussolin e il Commissario comunale Lega Federico Bonriposi.

"Gli arresti riguardano accuse di estorsione, tentativi di estorsione e rapina, minacce, ma anche tentato omicidio e lesioni gravi, tra il novembre 2022 e il maggio 2023, ai danni di altri occupanti lo stabile. Possibile che il Comune di Firenze in 7 lunghi mesi non si sia mai reso conto di una situazione così grave? Mai nessuna voce si era sollevata in merito? Il Movimento di Lotta per la Casa non ne sapeva nulla? Agli attuali ospiti (ex occupanti Astor) in uscita dalla Foresteria di Sorgane non saranno per caso concessi alloggi dal Comune a scapito di chi e' in apposite graduatorie da tempo? Senza dimenticare inoltre la denuncia sulla stampa del Sunia che evidenzio' come molti occupanti stiano già togliendo posto per l'accoglienza (quella vera). Visto esito indagini per vicenda ex Hotel Astor, il Comune è in grado di garantire che non esista medesimo racket delle stanze in tutte le molteplici occupazioni abusive presenti ancora a Firenze (quasi 20)?"

"Sono alcune delle domande che come Lega ci poniamo da tempo e che oggi a maggior ragione ribadiamo. Siamo estremamente preoccupati per come questa Amministrazione di sinistra sottovaluti a nostro avviso il fenomeno delle occupazioni abusive."

"Siamo pertanto a chiedere al Sindaco Nardella - concludono - di sollecitare subito, senza timori di tenuta della sua coalizione, la Magistratura competente affinché consenta di sgomberare tutti gli immobili occupati per riportare legalità in città. È evidente che le violenze, le minacce, i tentativi di estorsione che sono emersi dalle indagini gettano ombre pesantissime sulla città che il primo cittadino non può assolutamente fingere di non vedere. È giunto il momento che il Sindaco svuoti certi covi di illegalità".

Anche Alessandro Draghi, Iacopo Cellai e Giovanni Galdolfo, esponenti di Fratelli d’Italia sono intervenuti. “Apprendiamo, senza stupore, dell’arresto dello zio di Kataleya, la bambina peruviana rapita a Luglio, il quale sarebbe coinvolto in una spedizione punitiva e nel racket degli affitti. Quello succede quando si avvalla politicamente un’organizzazione politica che ha come scopo l’occupazione indiscriminata di ogni bene: pubblico e privato. Il Pd faccia “mea culpa” su tutto ciò che è avvenuto nello stabile di via Maragliano e smetta di prestare il fianco al movimento lotta per la casa. Tra l’altro pare che dalle indagini emergano altre indiscrezioni sconcertanti. Gli arrestati, oltre agli occupanti abituali, chiedevano soldi anche agli ospiti di questi ultimi”.