Tentato furto in una tabaccheria di Rifredi, fermato e denunciato un 17enne

Tentato furto questa notte, intorno alle 3.30, in una tabaccheria di Rifredi a Firenze. I malviventi sono fuggiti all'arrivo della polizia, che ha fermato e denunciato un minorenne.

L'allarme è partito dal titolare dell'esercizio e le volanti sono giunte sul posto, iniziando le ricerche in zona. In viale Morgagni gli agenti hanno rintracciato un 17enne tunisino, riconosciuto come uno dei fuggitivi che poco prima avrebbero tentato il furto nella vicina tabaccheria. Il giovane è stato sottoposto a fermo per identificazione e in seguito denunciato per tentato furto, per poi essere riaffidato ai genitori.