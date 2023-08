Dramma a Rosignano Solvay: 34enne muore in un incidente

Alle 22 di sabato 5 agosto un tragico incidente ha scosso la costa livornese. Una persona è morta dopo uno scontro tra un'auto e una moto in via Ernesto Solvay a Rosignano Solvay, nel comune di Rosignano Marittimo. I sanitari inviati dal 118, arrivati sul posto, hanno soccorso il conducente del motoveicolo ma non c'è stato nulla da fare.

Come spiega la Asl, il motociclista è stato trovato a terra privo di sensi e con una profonda ferita alla testa ed è morto sul posto. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Intervenute sul luogo dell'incidente due ambulanze.

A perdere la vita è stato un 34enne, di nome Francesco Zhuta, viveva proprio a Rosignano Solvay. I veicoli coinvolti nello scontro mortale sono stati posti sotto sequestro e il conducente della vettura, come atto dovuto, sarà indagato dalla magistratura per omicidio.