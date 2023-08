Furto nella chiesetta di Montefalcone alle Cerbaie

I ladri hanno fatto irruzione in una chiesa di Castelfranco di Sotto, nella piccola frazione di Montefalcone, all'interno del verde delle Cerbaie. Sono statu portati via candelabri in legno e una tela che raffigurava il Crocifisso. Sono in corso di quantificazione i danni e il valore del bottino.

Il furto è stato scoperto alle 12 circa di sabato 5 agosto e dovrebbe essere avvenuto la notte precedente. La chiesetta, intitolata ai santi Quilico e Giulitta, si trova su via di Poggio Adorno vicino alla frazione santacrocese di Staffoli ed è anche meta turistica.

Il parroco di Castelfranco ha sporto denuncia ai carabinieri castelfranchesi. Pare che i ladri possano essere entrati in chiesa dal retro. Le indagini vanno avanti studiando anche la videosorveglianza.