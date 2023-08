Poggibonsi piange Giampiero Cenni, colonna dello sport locale

Il cordoglio della città per la scomparsa di Giampiero Cenni, presidente dell'Unione Polisportiva Poggibonsese, deceduto in seguito ad una lunga malattia. “Una bella persona, disponibile e fortemente impegnata non solo nel mondo dello sport ma nella vita sociale e della comunità”, lo ricorda il sindaco David Bussagli. Giampiero Cenni, classe 1956, è stato eletto per la prima volta presidente della UPP nel 2008. “La sua vita è stata sempre intrecciata con quella dello sport – prosegue il primo cittadino – Nel 2007 ha ricevuto il Leone d'Oro dal Comune come presidente del Calcetto Poggibonsese. Poi, dal 2008, ha guidato la nostra Polisportiva in un lungo periodo di confronti, progetti, anche criticità da superare. Giampiero non si è mai risparmiato, neppure in questi mesi. Sempre presente e sempre consapevole che ogni risultato, dal più piccolo al più grande, è frutto di un lavoro d'insieme e dell'impegno e del contributo di tanti”.

“Pochi anni fa – dice Bussagli - abbiamo festeggiato insieme i primi 50 anni dalla nascita della UPP, ricordando i valori e gli obiettivi di questo progetto che tiene insieme sport, volontariato, associazionismo, partecipazione, prospettive collettive. Giampiero ha sempre saputo incarnare questi valori accompagnando con questo spirito la crescita della Polisportiva nei suoi tanti settori, negli impianti, nel radicamento sul territorio, nella costruzione, passo dopo passo, della cittadella sportiva del Bernino”.“Grazie Giampiero - chiude il sindaco - Alla famiglia, agli affetti e a tutta la comunità dell'UPP le nostre più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la città”.