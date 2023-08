Una cinecittà tecnologica all'Impruneta? Il sogno può diventare realtà

Impruneta città del cinema? A quanto pare, sì. Andrea Iervolino, imprenditore cinematografico italo-canadese, vorrebbe creare una sorta di cinecittà ipertecnologica sulle colline sopra Firenze. Iervolino è a capo di Ilbe, società cinematografica di cui è socia la rampolla del produttore di rhum Bacardi. L'impresa dovrebbe valere cinquanta milioni di euro, come scrive Repubblica Firenze.

Avrebbe già individuato la zona, ma non può rivelarla perché ancora sotto asta. Si troverebbe nella zona di Impruneta, dove sarebbero presenti alcuni edifici; l'intenzione è di costruirne di nuovi e far partire gli studios nell'autunno 2024. Il nome del progetto è Tuscany Film Studio. Vanterebbe il primo studio per riprese a 360 gradi grazie alla collaborazione con Apple, sarebbe presente anche il più grande studio italiano di virtual reality.

Iervolino vanta nel suo curriculum film importanti come il biopic Lamborghini o Tell it like a woman, candidato agli Oscar. Nel 2018 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Adesso questa novità per il 36enne, che da quando ha 23 anni vive in Canada. Vedremo come andrà a finire.