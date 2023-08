Rissa a Altopascio, grave 75enne. Caccia all'aggressore

Colpito da un pugno, è finito a terra ed è in gravi condizioni. Un uomo di settantacinque anni è stato portato con l'elisoccorso Pegaso e adesso lotta tra la vita e la morte a Cisanello, Pisa. È caccia all'aggressore.

Il fatto è avvenuto la mattina di domenica 6 agosto a Altopascio, in provincia di Lucca, in piazza Umberto I. Non sono note le cause che hanno portato alla rissa, si sa solo che il 75enne ha riportato un trauma cranico. Intervenuta sul posto la Misericordia di Montecarlo, ma è stato necessario l'arrivo di Pegaso.

L'uomo che ha sferrato il pugno è adesso ricercato da carabinieri e polizia municipale che avrebbero acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.