Ruba pc e zaino e si nasconde in un casolare, arrestato

Furto ma con lieto fine, succede a Pisa. La mattina di domenica 6 agosto un turista di origini straniere si è presentato dalla polizia e ha denunciato il furto dello zaino e del pc. Subito la volante è riuscita a intercettare un soggetto che non riusciva a giustificare il possesso dello zaino. Pertanto, è stato accompagnato in questura per una compiuta identificazione e la restituzione dei beni al legittimo proprietario. Il soggetto è stato rintracciato grazie al gps del computer e trovato all’interno di un casolare abbandonato. Il turista ha ringraziato i poliziotti della Questura di Pisa per il lavoro svolto con una fotografia.