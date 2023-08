'Assault on Florence-A Ghostbusters Story', fissata la data d'uscita

C’è una nuova doppia importantissima novità legata ad ‘Assault on Florence-A Ghostbusters Story’, ovvero il fan film girato in Toscana, ed in particolar modo a Firenze, legato al celebre cult movie di Ivan Reitman, e che porterà a far si che l’incasso permetterà di acquistare un importantissimo macchinario medico che sarà donato all’ospedale pediatrico Meyer. E’stata infatti ufficializzata la data di uscita della pellicola, il 31 ottobre prossimo, con la premiere che si svolgerà allo Space Cinema di Novoli. Dunque finalmente c’è una data per i fans del celebre ‘Ghostbuster’ e gli appassionati di fantasmi, spiriti e fenomeni paranormali. “Siamo contentissimi di aver trovato finalmente una data di uscita del film e soprattutto una location adatta per una grande festa che ci sarà il 31 ottobre prossimo con tutti gli amici che hanno contribuito alla riuscita del film e alla sua promozione” ha raccontato Renato Di Marcantonio, uno degli autori, sceneggiatori ed attori del film. Nel frattempo nelle scorse settimane parte del cast del film ‘Assault on Florence-A Ghostbusters Story’ sono stati invitati direttamente dal mondo del cinema Usa, e sono finiti al centro della giornata dedicata agli Acchiappa-fantasmi che si è svolta a New York e alla realizzazione del film ‘Ghostbuster Firehouse’. Fra i protagonisti di questo meraviglioso viaggio proprio Renato Di Marcantonio. “New York è incredibile, tutti ci hanno accolto benissimo e abbiamo svolto un gran lavoro di promozione durante il Ghostbusters Day-ha sottolineato Di Marcantonio-. Abbiamo ricevuto anche una forte vicinanza al nostro film da parte dei pompieri della caserma Ladder 8 di Tribeca, i quali hanno anche effettuato una donazione a sostegno del progetto, e ammetto che questo ci ha davvero commosso. Sono stati dei giorni indimenticabili e non poteva andare meglio di così”. Ma che legame si è creato con i produttori del sequel americano del film ‘Ghostbuster’ ed il progetto a cui si sta lavorando in Italia, e che sta dietro la realizzazione di ‘Assault on Florence-A Ghostbusters Story’? “Siamo stati accolti su due set di ‘Ghostbusters Firehouse’, e abbiamo avuto modo di parlare del nostro fan film mostrando anche il trailer definitivo ai tecnici presenti. Sono rimasti positivamente colpiti e questo ci ha riempito il cuore di gioia” ha evidenziato Di Marcantonio che poi ha aggiunto:”Indipendentemente dal Ghostbusters day ci ha colpito tantissimo la mentalità solidale dei cittadini newyorkesi. Una sera in metropolitana ci hanno chiesto in tanti informazioni sul nostro fan film, notando la nostra t shirt Assault On Florence. Ci hanno chiesto subito i riferimenti per poter contribuire con le donazioni e questo ci ha lasciato senza parole, perché parliamo di perfetti sconosciuti. Non dimenticheremo mai le tante persone che contemporaneamente guardavano il nostro trailer sorridendo divertiti. Abbiamo veramente vissuto un altra realtà”.

Fonte: Ufficio Stampa