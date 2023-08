Bonifiche amianto in aree private, prosegue l'impegno del Comune di Empoli

Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale sul tema della tutela ambientale e della bonifica dei siti che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Un'azione che interessa anche proprietà private, come nel caso della ex Vetreria Cesa di via Meucci. La struttura, che da tempo rappresentava motivo di preoccupazione per i residenti della zona di Carraia per la presenza di materiale contenente amianto, è stata oggetto di un importante intervento di bonifica da parte della proprietà, in ottemperanza a un'ordinanza firmata dalla sindaca Brenda Barnini.

L'ordinanza, nell'ottobre scorso, ha rappresentato l'ultimo atto di un percorso di accertamenti, verifiche e contatti con la proprietà della struttura, con il coinvolgimento anche del personale dell'Ausl Toscana centro. Proprio in seguito a sopralluoghi eseguiti dal personale competente, anche dopo preziose segnalazioni da parte dei cittadini, sono stati accertati fra l'altro il progressivo peggioramento dello stato di conservazione della copertura e il distacco di alcune lastre di eternit. Nei giorni scorsi, la proprietà ha comunicato che la copertura contenente amianto è stata totalmente rimossa da una ditta specializzata, per poi essere confezionata a norma e smaltita, ed è stata messa una nuova copertura di lamiera zincata calpestabile. Dopo una pausa del cantiere prevista nel mese di agosto, a settembre verranno ultimati la rimozione e lo smaltimento del guano dei piccioni. La proprietà, in precedenza, si era già occupata invece della rimozione delle lastre e dei frammenti che si erano staccati dalla copertura ed erano caduti nelle zone sottostanti, all'interno dell'area.