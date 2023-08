Un grosso ramo è caduto questa mattina nel centro storico di Lucca. Si tratta di un grosso ramo di un cedro del Libano che è caduto su una vettura in sosta in via delle Rose. L'auto è stata danneggiata, così come il tettuccio di un altro mezzo adiacente. Fortunatamente non risultano persone coinvolte dal crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca.